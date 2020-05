Lediglich einen weiteren Corona-Fall gab es am Freitag im Kreis Coesfeld. So sei eine weitere Infektion in Coesfeld bestätigt worden, teilte das Kreisgesundheitsamt am Abend mit. Damit erhöhte sich die Gesamtzahl der Corona-Fälle im Kreis auf nunmehr 863. Zwei Covid-19-Patienten werden im Krankenhaus behandelt.

In Dülmen gab es am Freitag keine Veränderungen: Nach wie vor gibt es derzeit drei aktive Fälle, bei einer Gesamtzahl von 165 Infektionen.