Nur noch drei aktive Corona-Infektionen, eine weniger als am Vortag, gibt es derzeit in Dülmen. Das geht aus den aktuellen Zahlen hervor, die das Kreisgesundheitsamt am frühen Donnerstagabend veröffentlicht hat.

Dementsprechend hat sich die Anzahl der Gesundeten um eine Person auf nun 157 erhöht. Neuinfektionen gab es auch am Donnerstag keine in Dülmen, wie bereits in den vergangenen zwei Wochen stagniert die Gesamtzahl der Corona-Fälle bei 165.

So ist die Lage im Kreis

Auch kreisweit gab es keinen weiteren bestätigten Fall, es bleibt bei 862 gemeldeten Fällen. Fünf weitere Personen haben eine Covid-19-Infektion erfolgreich überstanden, damit steigt die Zahl der Gesundeten auf nunmehr 785.

Aktive Fälle gibt es derzeit noch 56 im Kreisgebiet. Die meisten davon sind mit 26 laufenden Infektionen in Coesfeld gemeldet, dahinter kommen Nottuln (zehn) und Rosendahl (neun). In Ascheberg, Havixbeck und Nordkirchen gibt es derzeit überhaupt keine aktiven Corona-Fälle.