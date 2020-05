Das Individiuum in einer sich ändernden Welt

Die Malerin thematisiert Dinge wie Organspende, Polschmelze oder die zunehmende Technisierung unserer Alltagswelt in ihren Bildern. Zudem stellt sie immer wieder das Individuum in den Mittelpunkt, das sich durch persönliche oder gesellschaftliche Krisen kämpfen muss oder auf der Suche ist. Eine ganz junge Arbeit nimmt auf das Verhalten der Menschen in der Covid-19-Pandemie Bezug. Bilder, die auf den ersten Blick wie Landschaftsimpressionen anmuten, verarbeiten Erfahrungen von Gudrun Liening auf dem Jakobspilgerweg.

Zum Nachdenken anregen

Tatsächlich möchte die Malerin mit ihren Arbeiten zum Nachdenken anregen. Sie könne und wolle sich mit vielen Entwicklungen nicht einfach abfinden, sagt sie. Oft setze sie sich malend mit ihnen auseinander, arbeitet dabei immer wieder mit Symbolen. Sie würde sich freuen, wenn ihre, manchmal in leuchtenden Farben gemalten Bilder dazu beitragen, dass sich Menschen ebenfalls kritisch mit unserer Welt und Gegenwart beschäftigen.