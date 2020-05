Mit Blick auf den eingeschränkten Regelbetrieb in Kindertageseinrichtungen, der am 8. Juni startet, sollen Eltern im Juni und Juli nur die Hälfte der Beiträge zahlen. Darauf haben sich das Land NRW und die Kommunen nun geeinigt. Den ausfallenden Beitrag in Höhe von 50 Prozent tragen Land und Kommune jeweils zur Hälfte.

In einer Videokonferenz zwischen Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr und den Bürgermeistern wurde das Ergebnis für den Kreis Coesfeld bestätigt. Schulze Pellengahr begrüßt die gefundene Regelung: „Damit entlasten wir die betroffenen Eltern, die ohnehin schon seit mehr als zwei Monaten durch die Kinderbetreuung sehr gefordert sind.“

Die dazu noch erforderlichen politischen Dringlichkeitsentscheidungen werden aktuell bei den beiden Stadträten in Coesfeld und Dülmen beziehungsweise dem Kreistag eingeholt.

So läuft die Abrechnung

Abrechnungstechnisch sollen die Elternbeiträge für Juni gemeinsam mit dem Julibeitrag gezahlt werden, sodass im Juni kein Beitrag eingezogen beziehungsweise von den Eltern überwiesen wird. Erst mit der Julizahlung werden dann beide Beiträge fällig - insgesamt also 100 Prozent eines regulären Monatsbeitrages.

"Halte Entscheidung für sachgerecht und fair"

Der Erste Beigeordnete Christoph Noelke erklärt zu dieser Regelung: „Ich halte die Entscheidung für sachgerecht und fair. Familien stehen momentan vor großen Herausforderungen, da ist eine finanzielle Entlastung ein gutes und richtiges Signal.“

Die örtliche Politik ist über das geplante Vorgehen informiert worden, dieses befindet sich nun in der politischen Abstimmung.