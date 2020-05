Eins schon mal vorweg: Bernd Wautmanns Entscheidung, sein Ladenlokal zu schließen, hat nichts mit der Corona-Krise zu tun. „Die Schließung ist schon seit 2019 geplant“, so der 62-jährige Geschäftsinhaber. „Einige meiner Mitarbeiter gehen in Rente, und auch ich selbst möchte nun kürzertreten.“

Beratung bleibt

Und obwohl er das Ladenlokal in der Innenstadt nun „dichtgemacht“ hat, „bleibt unsere persönliche Beratung bestehen“.

Alles, was üblicherweise in Wautmanns Sortiment gewesen ist, ist weiterhin auf Bestellung verfügbar. „Für Stamm- und natürlich auch für Neukunden sind wir wie gewohnt erreichbar.“

Verträge mit großen Marken, unter anderem Löwe, Panasonic und Samsung, seien gerade erst verlängert worden. „Deren Produkte sind alle lieferbar.“ Und wer jetzt aber denkt, er könne noch ein Schnäppchen aus dem Ausverkauf ergattern, den muss Wautmann leider enttäuschen. „Wir haben unsere Restbestände alle abverkauft.“

Werkstatt übergeben

Die Werkstatt des TV- und Hifi-Unternehmens wird an Ort und Stelle am Westring weiterlaufen. Aber unter neuer Leitung: Patrick Schäfer und Michael Werding sind beide Fernsehtechnikermeister und werden sich in Zukunft um die Reparaturen kümmern. Und auch der Mobilcom-Shop bekommt mit Steffen Schafrinner eine neue Geschäftsleitung.

Kein Nachfolger

Einen Nachfolger für das Ladenlokal am Westring 20 hat Bernd Wautmann vergeblich gesucht. Ein Großhändler aus dem Kölner Raum sei im vergangenen Jahr sehr interessiert gewesen, leider scheiterte es aber am Personal.

„Es ist sehr schwer, jemanden zu finden, der sich selbstständig machen will“, bedauert Wautmann. Er selbst hat bei Karl Schulte Hullern an der Coesfelder Straße gelernt. Radio- und Fernsehtechniker hieß der Beruf damals.