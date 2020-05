Bebauung ab 2021

Der Preis für die Grundstücke beträgt 200 Euro pro Quadratmeter, teilt die Stadt mit. Darin enthalten sind bereits die Beiträge für Erschließung, Kanalanschluss und Ausgleichsmaßnahmen. Für Käufer mit Kindern unter 18 Jahren reduziert sich der Quadratmeterpreis für die ersten 350 Quadratmeter bei einem Kind um zehn Euro, bei zwei Kindern um 15 Euro und bei drei und mehr Kindern um 20 Euro. Die Erschließung der Grundstücke erfolgt voraussichtlich im Zeitraum September bis November, sodass eine Bebauung ab 2021 möglich ist, kündigt die Stadt an.

Vergabe nach Punkten

Interessenten haben die Möglichkeit, sich vom 15. Juni bis 10. Juli um ein Grundstück zu bewerben. Der Bewerbungsbogen wird am Montag, 8. Juni, online (Punkt Dokumente) zur Verfügung gestellt. Die Vergabekriterien finden sich ebenfalls auf der Homepage, ebenso detaillierte Informationen zu den Grundstücken und zum Vergabeverfahren. So verteilt die Stadt Punkte an die Interessenten, die neun Bewerber mit der höchsten Punktzahl erhalten ein Grundstück. Bei gleicher Punktzahl wird nach dem Eingang des Bewerbungsbogens entschieden. Sollte dieser am gleichen Tag eingereicht worden sein, entscheidet das Los.

Infos bei der Stadt

Weitere Infos unter Tel. 02594/12851 oder 12853, oder E-Mail v.schmiemann @duelmen.de oder j.hatebur @duelmen.de