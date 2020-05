Kein neuer Corona-Fall: Sowohl in Dülmen (wo es seit weit über einer Woche keine bestätigte Neuinfektion mehr gab) als auch im Kreis Coesfeld blieben die Zahlen am Dienstag unverändert. Nach wie vor haben sich 165 Personen in Dülmen mit dem Virus infiziert, kreisweit sind es weiterhin 860.

Deutlich zurückgegangen ist hingegen die Anzahl der aktiven Fälle: In Dülmen liegt sie jetzt bei nur noch sieben, kreisweit sind es 96. Dementsprechend erhöhte sich auch die Anzahl der Personen, die eine Infektion bereits überstanden haben.

So meldet das Kreisgesundheitsamt am Dienstagnachmittag für die Stadt Dülmen 153 Gesundete, für den gesamten Kreis sind es 743 Personen. Im Vergleich zum Montag haben damit 48 weitere Frauen und Männer eine Infektion überstanden.