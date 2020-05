Was ich am Dienstag wissen muss

Lage am Morgen

Dülmen. Schöner shoppen in der City mit weniger Verkehr - darüber haben sich die Kaufleute und Dülmen Marketing Gedanken gemacht. Gar nichts läuft derzeit sich beim Circus Fantastico, der immer noch beschäftigungslos in Hausdülmen ausharren muss. Und gegen die Versammlung der AfD in Dülmen erhebt sich politischer Widerstand.