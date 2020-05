Noch immer müssen sie aufgrund der Corona-Krise ausharren: Das Familienunternehmen „Circus Fantastico“ steht mit seinen Wagen nach wie vor am Sportplatz in Hausdülmen. „Wann es weitergeht, wissen wir nicht“, so Joanna Kocka, Artistin und Mitglied der Zirkusfamilie. „Trotz der Lockerungen können wir noch immer nicht auftreten und deshalb auch nicht weiterziehen“, erklärt die zweifache Mutter

Ludwig Kaselowsky, Joannas Vater, bedauert: „Die Haupteinnahmen für diese Saison sind jetzt völlig ausgefallen.“ Doch trotzdem laufen die Fixkosten weiter. Obwohl die Familie ein wenig Unterstützung seitens des Sozialamts bekomme, reiche dies gerade mal so zum Leben. „Unsere Tiere müssen wir ja trotzdem versorgen und alles andere, was so anfällt, auch“, erklärt Joanna Kocka.

Spenden sind willkommen

Nach dem letzten Bericht der DZ haben sich einige Leute gemeldet und seien vorbeigekommen, um zu helfen. „Dafür sind wir sehr dankbar.“ Vor allem Hundefutter sei gespendet worden. Aber: „Wir möchten die Leser bitten, uns kein Hundefutter mehr zu bringen, da wir nun wirklich mehr als genug davon haben. Wir möchten es nicht wegwerfen müssen.“ Heu, Sägespäne, Lebensmittel und auch Geldspenden seien aber sehr wichtig.

Auf sich aufmerksam machen kann die Familie nur sehr schwer. „Wir haben Schilder an Supermärkten gestellt, aber die sollen wir nun nach und nach wieder entfernen“, bedauert Joanna. Und ihr Vater betont: „Es ist schon mal passiert, dass Leute in unserem Namen an Haustüren geklingelt und Spenden gesammelt haben. Das machen wir aber nicht, mit diesen Leuten haben wir nichts zu tun.“

Private Vorstellungen

Um etwas bieten zu können, hat sich die Familie etwas einfallen lassen: „Wir würden gern kurze Vorstellungen für Firmen oder auch Seniorenheime unter freiem Himmel gegen Spenden geben.“ Interessierte könnten sich gern melden.

Wer helfen möchte oder an einer Vorstellung interessiert ist, kann sich bei Joanna Kocka melden unter Tel. 01525/6422866.