Zu Fuß bei einem Spaziergang durch den Wildpark oder mit dem Rad bei einer längeren Tour: Die DZ-Leser waren zuletzt wieder häufig in der Natur unterwegs. Davon zeugen auch die vielen Bilder, die mal wieder in der vergangenen Woche die Redaktion erreicht haben. Vielen Dank an alle Einsender!

Die neusten Bilder der DZ-Leser im Mai 2020 - Teil IV 1/13 Sonnenaufgang in der Nähe von Rorup, aufgenommen von Manfred Hentschke. Foto: Manfred Hentschke

Die Raupe des Schmetterlings "Brauner Bär", gefunden von Franz Otto Fimpeler in Dülmen. Foto: Franz Otto Fimpeler

Franz Otto Fimpeler diesen Schwan in Hausdülmen an einem Fischteich im Abendlicht gesehen. Foto: Franz Otto Fimpeler

Franz Otto Fimpeler hat diese Hummel in einer aufgeblühten Wildrose am Hülsenweg abgelichtet. Foto: Franz Otto Fimpeler

Das Foto einer Vierflecklibelle schickt die Familie Jussen. Foto: Jussen

"Das Herz der Natur war auf der Rennradtour nach Heiden ein Hingucker", berichtet Susanne Freckmann. Foto: Susanne Freckmann

Es hat schon fast einen afrikanischen Charakter, das Bild von Sandra Lewburg. Entstanden ist es tatsächlich beim Torfvennteich. Foto: Sandra Lewburg

Das Ende eines schönen Tages, aufgenommen von Martuna Nowatzki bei Hiddingsel. Foto: Martuna Nowatzki

Die Arbeitsleistung der Gespinstmotten, aufgenommen bei einer Radtour durch Rorup, hat Gerhard Pieper festgehalten. Foto: Gerhard Pieper

Eine Gänse-Familie im Wildpark hat sich Ramazan Zehiroglu als Motiv ausgesucht. Foto: Ramazan Zehiroglu

"Bei einem Spaziergang haben wir die sehr schöne Ruhe-Oase nahe des Waldfriedens gefunden. Hat zum Verweilen eingeladen", berichten Irene und Christian Schlappa. Foto: Schlappa