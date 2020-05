Was ich am Wochenende in Dülmen wissen muss

Dülmen. Die Gastronomen ziehen eine erste Bilanz, die Zeitung hat sich im jetzt geöffneten einsA umgesehen, und bei der DZ-Fifa-Stadtmeisteschaft steht am Sonntag das Finale an: Das müssen Sie am Wochenende in Dülmen wissen.