Unterricht an einem Standort

Nötig geworden war dies, weil das RvW seine bisherigen Ausweichräume in der Peter-Pan-Schule aufgegeben hat. Der Unterricht am Berufskolleg konzentriert sich damit in Dülmen auf den Standort an der Friedrich-Ruin-Straße.

Baugenehmigung gilt für zwei Jahre

Nach dem Aufstellen am Mittwoch werden nun die Container für den Betrieb hergerichtet. Zunächst zwei Jahre sollen sie dort stehen. Danach müsse man abwarten, wie sich die Schule entwickelt habe, so der Kreis im Gespräch mit der DZ.