Was ich am Mittwoch in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Gute Nachrichten für alle Wasserfreunde: Ab heute ist das Freibad wieder geöffnet. Jedoch können erst einmal nur die Außenbereiche des düb genutzt werden, außerdem sind maximal 500 Besucher erlaubt. Wie viel gerade im Bad los ist, kann man über die düb-Homepage erfahren. Und es gilt ein Mindestabstand von 1,50 Meter - auch im Wasser.

Das Corona-Zentrum am Kreuzweg schließt zum Monatsende. Zum letzten Mal werden hier am 31. Mai Patienten empfangen. Im Anschluss soll, wer die Symptome einer Coronavirus-Infektion (wie beispielsweise Atemwegsbeschwerden oder Fieber) aufweist, sich an seinen Hausarzt wenden. Wichtig dabei: Zuerst anrufen, nicht einfach in der Praxis vorbeikommen.

Keine neuen Infektionen mit dem Coronavirus meldet das Kreisgesundheitsamt am Dienstagabend - weder in Dülmen (wo es weiterhin bei 165 Fällen bleibtn) noch im Kreisgebiet.

Das wird viele Jugendliche freuen: Die Skateanlage am düb ist wieder geöffnet. Es gelten jedoch strenge Auflagen, auf die die Stadt in Aushängen hinweist. Werden sie nicht eingehalten, droht ein Platzverweis, schlimmstenfalls die erneute Schließung der Anlage.

Der Kunstrasenplatz in Hausdülmen ist fertig. Am Montag wird er offiziell abgenommen. Nach dem Abschluss von Zaun- und Pflasterarbeiten wird er dann in Betrieb genommen. Die Einweihung soll, mit vielen Gästen, nachgeholt werden.

Sportergebnisse:

DZ-Fifa-Stadtmeisteschaft: Lars Reißing (SF Merfeld) - Jonas Tüns (Vw. Hiddingsel) 8:1

Termine:

DZ-Fifa-Stadtmeisterschaft: 19 Uhr Rene Mindrup (DJK Rödder) gegen Philip Kugler (Brukteria Rorup)

Spiel live im Internet verfolgen unter: https://www.twitch.tv/sportfreundemerfeld

Wetter:

Sonne und teils dichtere Wolken im Wechsel, aber trocken. Temperaturen zwischen 21 und 24 Grad, dazu schwacher Wind aus Nordwest.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

L 551 zwischen Buldern und Abzweig K 13, L 600 zwischen Höhe Mühlenbach und Brücke der Eisenbahnlinie, zwischen Rathausgasse und Münsterstraße