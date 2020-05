Das müssen Sie wissen:

Hausdülmener Mädchen und Jungen vermissen auf ihrem Spielplatz am Mühlenbrok den Spielturm, der 2019 abgebaut wurde. Aktuell steht keine Überarbeitung des Platzes an, so die Stadt. Aber immerhin das Gras wurde geschnitten.

Die Zahl von 165 mit dem Coronavirus infizierten Dülmeners ist seit Tagen konstant und hat sich auch am Wochenende nicht erhöht. 144 Dülmener sind nun genesen, bei nur noch 16 ist die Krankheit aktiv.

Der Grevener Werner Thiel war beim Autogottesdienst zu Ostern in Hiddingsel nicht dabei. Aber er ist von der Idee und ihrer Umsetzung so begeistert, dass er Jonas Hagelschuer, stellvertretend für alle Aktiven, beim Diözesankomitee der Katholiken im Bistum Münster für den Ehrenamtspreis 2020 vorgeschlagen hat.

Dülmen hat eine interessante Geschichte, sagt die SPD auch mit Blick auf die archäologischen Funde rund um Kirche und Marktplatz und fordert, diese bei der Attraktivierung der Innenstadt stärker zu berücksichtigen - etwa mit Infotafeln.

In der DZ-Reihe „Legendäre Sportereignisse in Dülmen“ blickt die Sportredaktion auf den Besuch Frank Busemanns, Silbermedaillen-Gewinner von Atlanta 1996, zurück. Bei einer Versteigerung kamen am 2. November 1996 knappp über 621 Mark für das Kiwo zusammen.

Wetter:

Zum Teil dichte Wolkenfelder. Es bleibt jedoch weitgehend trocken, gelegentlich sonnig. Die Temperaturen erreichen 20 bis 22 Grad. Der Wind weht aus West bis Südwest.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

L 551 zwischen Buldern und Abzweig K 13, L 600 zwischen Höhe Mühlenbach und Brücke der Eisenbahnlinie, zwischen Rathausgasse und Münsterstraße