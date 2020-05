Folgendes hatte sich am Freitag zwischen 14 und 15 Uhr auf dem Goetheweg ereignet: Im Vorbeifahren streifte eine 82-jährige Autofahrerin aus Dülmen einen geparkten Wagen. Den Unfall bemerkte die Seniorin zunächst nicht. Nachdem sie den Schaden an ihrem Wagen festgestellt hatte, informierte sie die Polizei. Da stand das geschädigte Auto nicht mehr am Goetheweg.

Hinweise erbittet die Polizei unter Tel. 02594/7930.