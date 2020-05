Eine ungewöhnliche Prüfungszeit erlebt der aktuelle Abiturjahrgang des Clemens-Brentano-Gymnasiums: Schüler unterschiedlicher Kurse sitzen zusammen in der Schulaula und schreiben ihre Abi-Klausuren. Aus Sicht von Schulleiterin Maike Verwey klappt das so gut, dass es vermutlich auch in Zukunft so gehandhabt werden wird.