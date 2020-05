Das müssen Sie wissen:

Die Abitur-Prüfungen haben begonnen, und die Bedingungen für die Schüler sind gut. So dient am CBG die große Aula als Prüfungsraum. Das klappt so gut, dass sie auch in Zukunft der Platz für die Prüfungen bleiben könnte.

Das intergenerative Zentrum einsA nimmt seinen Betrieb auf. Allerdings unter Pandemie-Bedingungen. Es gibt ein Einbahnstraßensystem im Haus, es besteht eine Maskenpflicht sowie eine Abstandsregel von 1,50 Meter und das Verzehren von Lebensmitteln ist verboten. Das Bistro bleibt vorerst noch geschlossen.

Dülmen. Die Stadtverwaltung unternimmt einen weiteren Schritt in Richtung „normaler Dienstbetrieb“: Ab kommenden Montag, 18. Mai, sind die Verwaltungsgebäude während des Dienstbetriebs nicht mehr verschlossen.

Bei der Premiere der E-Sport-Stadtmeisterschaft hat Amin Chaabo von der TSG Dülmen schon zwei Siege zu Null eingefahren. Keine Chance mehr auf das Halbfinale hat der Hiddingseler Jonas Tüns, der mit Bayern München angetreten war

Der Kunstrasenplatz des SV Grün-Weiß Hausdülmen an der Sandstraße nimmt immer mehr Form an. Am Freitag wurde der „grüne Teppich“ ausgerollt.

Wetter:

Zunächst sonnig, ab mittags vereinzelt kurze Schauer. Schwacher bis mäßiger Nordwestwind, Temperaturen bei 13 bis 15 Grad.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

L 551 zwischen Buldern und Abzweig K 13, L 600 zwischen Höhe Mühlenbach und Brücke der Eisenbahnlinie, zwischen Rathausgasse und Münsterstraße