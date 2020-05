Prüfung in der Aula

„Wir haben wirklich großes Glück mit unserer Aula. So können wir den regulären Schulbetrieb und die Abi-Prüfungen komplett voneinander trennen“, berichtet CBG-Leiterin Maike Verwey auf DZ-Anfrage. Das klappe sogar so gut, dass die Aula auch in Zukunft der Platz für die Abi-Prüfungen bleiben könnte.

Konzentrierte und disziplinierte Prüflinge

Auch Ursula Ellenbracht vom Annette-Gymnasium ist überzeugt: „Dieser Jahrgang wird genau so konzentriert seine Prüfungen ablegen können, wie jeder andere.“ Die Schüler seien äußerst diszipliniert, das Hygiene- und Wegekonzept habe sich bewährt. Auch die Q1-Schüler, die an die Gymnasien zurückgekehrt sind, könnten wieder am Regelunterricht teilnehmen.

Kreativität im Stundenplan

Das Berufskolleg besuchen derzeit neben den Abiturienten und Zwölftklässlern auch noch Schüler von Handels- und Berufsschule. „Wir sprechen hier von gut 100 Schülern am Tag“, berichtet Monika Tönnis. Umso strenger werde das Hygiene- und Abstandskonzept gelebt. „Wir können einen Klassenraum am Tag nur für eine Gruppe nutzen. Da ist Kreativität im Stundenplan gefragt.“

Jüngere Jahrgänge kommen ab 26. Mai

Eine neue Herausforderung wird auf die weiterführenden Schulen ab Dienstag, 26. Mai, zukommen. Zwar sind die Abiturprüfungen dann abgeschlossen und die Abiturientia muss nicht mehr zur Schule kommen. Dafür rücken aber die jüngeren Jahrgänge nach.