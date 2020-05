Was ich am Freitag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Wo in Dülmen gibt es Eichenprozessionsspinner? Ab sofort kann das ganz einfach per Smartphone an die Stadt gemeldet werden. Im Kampf gegen die lästigen Raupen setzt die Stadt in diesem Jahr auch auf Köderfallen und die natürlichen Fressfeinde der Spinner.

Das Verwaltungsgericht Münster hat am Donnerstag den Eilantrag von Dirk Rabe, Betreiber des Bulderner Bodyfit-Studios, abgelehnt. Er hatte dagegen geklagt, dass Fitness-Studios im Kreis Coesfeld geschlossen bleiben müssen.

Es ist leider keine große Überraschung: Wegen der Corona-Pandemie hat Dülmen Marketing das für Ende Juni geplante Weinfest abgesagt. Und auch Abend- und Samstagsmärkte werden erst einmal nicht mehr stattfinden.

Die Schweinehalter im Münsterland müssen besonders unter der aktuellen Schließung von Westfleisch in Coesfeld leiden. Sie wissen zurzeit nicht, wo sie ihre Schweine schlachten lassen sollen. Denn in Coesfeld werden regulär zwischen 7000 und 9000 Schweinen geschlachtet. Pro Tag. Wie sehr das die Landwirte trifft, berichtet Dülmens Ortslandwirt Erich Dilkaute im Gespräch mit der Dülmener Zeitung. Mehr lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Freitag.

Zwei neue Fälle im Kreis Coesfeld, weiter stagnierende Zahlen für Dülmen: Fast unverändert sich die aktuellen Zahlen, die das Kreisgesundheitsamt am Donnerstag mitteilte.

Von 7.30 bis 12.30 Uhr findet heute der Wochenmarkt statt. Wichtig für alle Besucher: Es herrscht Maskenpflicht, die die Stadt auch kontrollieren will. Die Maskenpflicht gilt im gesamten Bereich des Wochenmarktes - und zwar egal, ob man an den Ständen etwas kaufen will oder nur ein Passant ist.

Es war eine ungewöhnliche Saison 2019/2020 in der Kreisliga A - eine, die schon nach 158 statt nach 240 Spielen beendet war. Dennoch lohnt sich ein Blick auf die Statistiken. Den finden Sie auf der Seite "Sport in Dülmen" in der aktuellen Ausgabe.

Wetter:

Heute verbreitet sonnig, nur hier und da können sich ein paar wenige Wolken zeigen, 13 bis 15 Grad. Der Wind weht dazu schwach bis mäßig aus Nordwest bis Nord.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

L 551 zwischen Buldern und Abzweig K 13, L 600 zwischen Höhe Mühlenbach und Brücke der Eisenbahnlinie, zwischen Rathausgasse und Münsterstraße