Die Zahl der Corona-Fälle in Dülmen stagniert weiter. Am Donnerstag meldete das Kreisgesundheitsamt keine weitere Infektion, es bleibt damit bei insgesamt 165 Fällen. Stattdessen stieg die Zahl der Gesundeten um eine Person an und liegt jetzt bei 132.

Auch kreisweit gab es keinen großen Zuwachs: Zwei weitere Fälle wurden bekannt. Insgesamt gibt es damit 821 Fälle. 473 Personen haben eine Infektion bereits erfolgreich überstanden, das sind fünf mehr als am Vortag. Weitere Todesfälle gab es nicht.