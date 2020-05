Was ich am Donnerstag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Zurzeit wird in der City wieder kräftig gebaut. In diesem Zuge begleiten Archäologen das Geschehen. Und sie sind bereits fündig geworden: Ein kleines Stück Geschichte aus Spätmittelalter und früher Neuzeit ist unter dem Pflaster sichtbar geworden.

Die Kritik an den hygienischen und räumlichen Bedingungen in den Unterkünften für Westfleisch-Mitarbeiter nimmt zu. Kritik richtet sich auch gegen Kreis und Kommunen, die zu wenig für die Infizierten täten. In Dülmen gibt es vier verhängte Quarantänen, die Stadt versichert jedoch, dass die Zustände hier in Ordnung seien.

Nach den stark steigenden Zahlen von Infizierten aufgrund der vielen Westfleisch-Fälle in den vergangenen Tagen flacht die Kurve der Neu-Infektionen im Kreis Coesfeld weiter ab. Kreisweit gab es sieben neuen Fälle, in Dülmen stagnierten am Mittwoch die Zahlen.

Die Corona-Krise ist längst auch zu einer Wirtschaftskrise geworden. Über die Stimmung bei den Dülmener Unternehmern und das neue Straßenbild im Dernekamp und die Dinge, die ihm trotz allem derzeit Mut machen, spricht Klaus Göckener, Vorsitzender der IDU, im Interview mit der Dülmener Zeitung, zu lesen auf der Seite „Wirtschaft in Dülmen“ in der heutigen Ausgabe.

Der Stopp kam am 16. März: Von jetzt auf gleich musste die Ehe-, Familien- und Lebensberatung (EFL) in Dülmen ihren Betrieb herunterfahren. Im Anschluss setzte sie erfolgreich auf Online-Beratung. Inzwischen sind, unter strengen Auflagen, jedoch auch wieder persönliche Termine in der Beratungsstelle möglich - und vor allem Paare haben derzeit Beratungsbedarf, verrät Leiterin Susanne Pfitzenreuter.

Die Deutsche Post hat einen neuen DHL-Paketshop in Merfeld eingerichtet. Dieser befindet sich in der Westfalen-Tankstelle Hölker an der Rekener Straße.

Die Bauarbeiten am Kunstrasenplatz von Grün-Weiß Hausdülmen an der Sandstraße kommen gut voran. Viele fleißige Mitglieder des Vereins haben jetzt die Pflasterarbeiten übernommen. Nächste Woche könnte der Kunstrasen verlegt werden. Mehr lesen Sie auf der Seite „Sport in Dülmen“ am Donnerstag.

Dülmen. Die ersten Spiele bei der Premiere der DZ-Fifa-Stadtmeisterschaft im E-Sport sind absolviert. Und Organisator Dominik Brocks ist sehr zufrieden. Bis zu 135 Zuschauer verfolgten die Partien live im Youtube-Kanal.

Wetter:

Heute gibt es bei viel Sonnenschein einige lockere Wolkenfelder und es bleibt trocken, bis 14 Grad. Der Wind weht mäßig und kommt aus nordöstlichen Richtungen.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

L 551 zwischen Buldern und Abzweig K 13, L 600 zwischen Höhe Mühlenbach und Brücke der Eisenbahnlinie, zwischen Rathausgasse und Münsterstraße