Kritik vom DGB

So seien derzeit sämtliche Hotelbetten im Kreis Coesfeld unbelegt, doch anstatt diese durch Kreis und Kommunen für die Infizierten anzumieten, müssten die Westfleich-Arbeiter unter Bewachung in ihren elenden Unterkünften ausharren. „Die ersten Bewohner sind bereits aus diesen Einrichtungen geflohen, weil die Zustände unerträglich sind“, erklärt Bickhove-Swiderski.

Der DGB kündigt Konsequenzen an: „Der Firmenleitung darf es moralisch nicht gestattet sein, ihre Verantwortung für unhaltbare Zustande in ihrem Betrieb und bei der Unterbringung der Arbeitnehmer an andere zu delegieren. Ein ‚weiter so‘, wird es mit dem DGB nicht mehr geben! Gegen die bekannten Machenschaften muss ein „starker Riegel“ geschoben werden.“

Hotel nicht unter Quarantäne

In Dülmen macht derweil das Gerücht die Runde, dass die unter Quarantäne stehenden Westfleisch-Mitarbeiter in einem ehemaligen Hotel im Stadtgebiet untergebracht sein sollen. Eine Fehlannahme, wie die Stadt auf DZ-Anfrage versichert.

Keine Verstöße in Dülmen

13 Westfleisch-Mitarbeiter stünden zwar aktuell tatsächlich in einer Dülmener Sammelunterkunft unter Quarantäne, diese befände sich allerdings außerhalb des Stadtgebiets. Insgesamt gebe es vier Quarantänesituationen in Dülmen, davon aber nur diese eine in einer Sammelunterkunft.

„Unsere aktuellen Begehungen haben gezeigt, dass sowohl die räumliche als auch die hygienische Situation in den Unterkünften geltenden Richtlinien entspricht“, ergänzt Stadtsprecherin Nina Wischeloh. Zumindest in Dülmen könne daher absolut nicht die Rede davon sein, dass die betroffenen Mitarbeiter in elenden Baracken leben müssten.