Vom Friedhof zur Fußgängerzone

Die Innenstadt gleicht zurzeit ein wenig einem löchrigen Käse, überall sind Bauarbeiter zugange und nehmen den Boden auf. Aber nicht nur sie sind da, sondern in diesem Zuge auch Archäologen. Sie begleiten die Bautätigkeiten, die sich rund um Straßenbau, die Kanalisation oder die Verlegung neuer Kabel drehen.

Warten auf weitere Untersuchungen

„Bei der Grabung an der Marktstraße Ecke Borkener Straße haben wir herausgefunden, dass der alte Kirchhof, also der frühere Friedhof, viel weiter in die heutige Fußgängerzone hereinreicht als angenommen“, erklärt Dr. Gerard Jentgens, der die Grabungen leitet. Heute shoppt man also quasi auf dem Friedhof. Jentgens ist schon seit fünf Jahren mit seiner Grabungsfirma in Dülmen tätig, er kennt sich somit in der Stadt des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit bestens aus.

Und auch auf der alten Borkener Straße sind Jentgens und sein Team fündig geworden. Gemauerte Wände und Holzkeller von (Wohn-)Gebäuden kann man hier anschauen. „Das Alter ist nicht abschließend datiert, es werden noch dendrochronologische Untersuchungen durchgeführt“, so der Grabungsleiter. Das bedeutet, dass das Holz anhand der Jahresringe des Baumes begutachtet wird. Der Forscher geht jedoch davon aus, dass die Gebäudereste aus dem späten Mittelalter und der frühen Neuzeit stammen.

Es gibt noch viel zu entdecken

Das Besondere an Dülmen ist die lückenhafte urkundliche Überlieferung aus dem Spätmittelalter, die es durch archäologische Funde auszugleichen gilt. Sie sind die Quellen, an denen Forscher Dülmens Geschichte rekonstruieren können. Und über eins freut sich der Archäologe: „In Dülmen gibt es immer handfeste Ergebnisse.“

Das bestätigt auch Wolfram Essling-Wintzer. Er ist wissenschaftlicher Referent des LWL, der fachbehördlich für die aktuellen Grabungen in Dülmen zuständig ist. „In Dülmen gibt es erstaunliche Funde“, freut er sich. „Dazu gehören das Kloster Agnetenberg und die Glockengießgrube, die Dülmens Geschichte auf mehr als 200 Jahre vordatiert hatte.“