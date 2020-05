Solidarität in der Corona-Krise zeigt der Förderverein für Kunst und Kultur. Nachdem die Stadt den Dülmener Sommer aufgrund des derzeitigen Veranstaltungsverbots absagen musste (DZ berichtete) und viele Straßentheatergruppen in ihrer Existenz bedroht und dringend auf Unterstützung angewiesen sind, ist der Förderverein aktiv geworden.

„Wir möchten den Künstlern des Dülmener Sommers gerne helfen“, erläutert der Vorsitzende Dr. Wolfgang Werner. „Der Dülmener Sommer gehört zu Dülmen, er hat hier viele Fans. Wir möchten die Gelegenheit nutzen und den Künstlern etwas zurückgeben“, betont er weiter. Der Verein hat deswegen ein Spendenprojekt auf einer Online-Plattform der Sparkasse Westmünsterland ins Leben gerufen und hofft nun auf viele Unterstützer.

Besondere Aktion startet am Donnerstag

Denn: Am Donnerstag, 14. Mai, unterstützt die Sparkasse Westmünsterland Projekte zusätzlich, indem sie alle, an diesem Tag eingehenden Spenden verdoppelt. Die Aktion startet um 13 Uhr. „Spenden lohnt sich also an diesem Tag besonders“, so Werner.

Auch für Dülmener Kunst- und Kulturschaffende, die Corona-bedingt in Not geraten, wird Unterstützung organisiert. Ansprechpartner ist KiD (Kulturschaffende in Dülmen), möglichst baldige Meldung wird an kid@mail.de erbeten.

www.gut-fuer-das-westmuensterland.de