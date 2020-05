Das müssen Sie wissen:

Schrittweise sollen die Kindertageseinrichtungen in Dülmen wieder geöffnet werden, auch die Betreuung in der Kindertagespflege soll wieder für mehr Jungen und Mädchen möglich sein. Wie das geht, erläutert die Stadt in der aktuellen Ausgabe der Dülmener Zeitung.

Nach dem Coronavirus-Ausbruch bei der Firma Westfleisch in Coesfeld geraten die Sammelunterkünfte der Mitarbeiter - viele von ihnen aus Ost- und Südosteuropa und viele bei Subunternehmern beschäftigt - in den Blickpunkt. In Dülmen kontrolliert die Stadt hier die Quarantäne und das Einhalten der Hygienestandards in einer betroffenen Unterkunft. Mehr in der Mittwochsausgabe.

Teilweise rund 50 Neu-Infektionen hat der Kreis Coesfeld wegen der vielen Fälle bei Westfleisch zuletzt pro Tag melden müssen. Am Dienstag stiegen die Fallzahlen zwar ebenfalls - aber längst nicht mehr so stark. In Dülmen gab es nur eine bestätigte Infektion mehr.

Der Schützenverein Hiddingsel lässt sich das Schützenfest 2020 nicht komplett nehmen. Mit einem rund acht Minuten langen Video wurde das Fest nun virtuell gefeiert. Das Ergebnis gibt es hier: https://www.youtube.com/watch?v=M-yIDcB3I-c

Ob Anfang Juni der Punktspielbetrieb für die Dülmener Tennisspieler wieder losgeht, ist derzeit noch offen. Die Herren 30 der DJK TC Dülmen in der Verbandsliga haben sich auch noch nicht entschieden.

Wetter:

Nach Sonne am Vormittag mehr Quellwolken und vereinzelt Schauer. Temperaturen bei 12 bis 14 Grad und schwacher Wind aus wechselnden Richtungen.

Verkehr:

Die Polizei blitzt heute auf der L 551 im Hangenau, nahe Buldern.

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

L 551 zwischen Buldern und Abzweig K 13, L 600 zwischen Höhe Mühlenbach und Brücke der Eisenbahnlinie, zwischen Rathausgasse und Münsterstraße