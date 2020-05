Vor den großen Ferien in die Kita

Zurück zur Betreuung für alle

Aber nun sollen schrittweise die Kindertageseinrichtungen wieder geöffnet werden, auch die Betreuung in der Kindertagespflege soll wieder für mehr Jungen und Mädchen möglich sein. In welchen Schritten das sein wird, erläutert die Stadt:

Vorschulkinder haben Vorrang

Ab Donnerstag nimmt die erweiterte Notfallbetreuung Vorschulkinder auf, deren Familien bestimmte Sozialleistungen beziehen. Zudem dürfen Kinder mit Behinderungen und Kinder, die von einer wesentlichen Behinderung bedroht sind, wenn dies von einem Träger der Eingliederungshilfe festgestellt wurde, wieder in Kindertageseinrichtungen oder in Kindertagespflegestellen betreut werden. Am 28. Mai sollen im dritten Öffnungsschritt alle weiteren Vorschulkinder in die Kindertageseinrichtungen aufgenommen werden.

Letzter Schritt im Juni

Voraussichtlich im Juni sollen - so der aktuelle Planungsstand und das Ziel - alle Kindern ihre Kita besuchen dürfen oder von ihrer Tagesmutti betreut werden. „In welchem Umfang dies möglich sein wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar“, schränkt die Stadt ein.