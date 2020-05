Nicht mehr ganz so stark wie zuletzt hat sich am Dienstag die Zahl der Corona-Fälle im Kreis Coesfeld erhöht. Am Nachmittag wurden 814 infizierte Personen gemeldet, das sind neun mehr als am Vortag.

In Dülmen wurde ein weiterer Fall bekannt, die Gesamtzahl erhöhte sich damit auf 165. 130 Personen sind hier bereits wieder als gesund gemeldet (eine mehr als am Vortag), kreisweit sind es 464 (plus sieben).

In Dülmen entfallen auf 10.000 Einwohner 35,4 Infizierte, damit liegt die Stadt kreisweit auf Rang fünf. Die höchsten Werte gibt es in Rosendahl (91,6 ) sowie Coesfeld (57,4), wo vergleichsweise viele Mitarbeiter von Westfleisch, wo das Virus sich unter der Belegschaft start ausgebreitet hat, wohnen.