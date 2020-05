Vom Motor war am Ende nicht mehr viel übrig: Ein Pkw ist am Dienstagmorgen gegen 9.15 Uhr aus noch ungeklärten auf der Autobahn 43 in Brand geraten. Der Fahrer, der in Richtung Wuppertal unterwegs war, stellte einen Wagen rund einen Kilometer vor der Ausfahrt Lavesum auf dem Standstreifen ab.

Die Feuerwehr Dülmen rückte aus, sie konnte den Brand schnell löschen. Am Wagen entstand jedoch Totalschaden.

„Ausgezeichnete Rettungsgasse“

Einsatzleiter Paul van der Burg verteilte nach dem Einsatz ein großes Lob: „Wir haben eine ausgezeichnete Rettungsgasse gehabt.“ Zwar habe sich der Verkehr rund sechs Kilometer zurückgestaut, doch trotzdem konnte die Feuerwehr die Einsatzstelle gut erreichen.

Oftmals würde sich die Rettungsgasse hinter dem Feuerwehrfahrzeug wieder schließen, berichtet van der Burg. Das war diesmal jedoch nicht der Fall. Und auch habe niemand versucht, verbotenerweise mit seinem Privatwagen durch die Rettungsgasse zu fahren.