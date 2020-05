Fitness-Studio muss einpacken

Dülmen (mm). Dirk Rabe, der das Fitness-Studio „bodyfit“ in Buldern betreibt, gab sich gegenüber seiner Facebook-Gemeinde kämpferisch: Obwohl er natürlich genau wusste, dass er - wie alle anderen Leidensgenossen im Kreis Coesfeld - sein Studio nicht am Montag, 11. Mai, sondern frühestens am Montag, 18. Mai, öffnen durfte, postete er im Internet: „Aber trotzdem wird ab dem 11. Mai das Training wieder losgehen. Ich halte nicht den Kopf für Behörden hin, die es bei Westfleisch verbockt haben!“

Von Markus Michalak