Das müssen Sie wissen:

Das Kontaktverbot bleibt in Kraft, die Gastronomen müssen weiter warten: Wegen der steigenden Corona-Zahlen im Kreis Coesfeld werden viele Lockerungen um eine Woche verschoben. Ausnahmen gibt es für Schulen und Kitas. Was genau ab heute gilt, lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Montag.

Die Zahl der Corona-Fälle im Kreis Coesfeld steigt weiter stark an, am Wochenende wurden 76 weitere Infektionen bekannt. Immer mehr Westfleisch-Mitarbeiter werden dabei positiv getestet. In Dülmen stagnierten die Corona-Zahlen hingegen am Wochenende.

Gute Nachrichten für Lesefreunde in Dülmen: Trotz der verschobenen Lockerungen darf zumindest die Stadtbücherei ab sofort wieder öffnen. Es gelten die normalen Zeiten. Allerdings gibt es strenge Auflagen. So sind maximal 25 Besucher erlaubt, und es gilt eine Maskenpflicht. Auch die Musikschule kann ab heute wieder mit ihrem Unterricht starten - allerdings erst einmal nur mit Einzelunterricht.

Am Dienstag startet die DZ-Fifa-Stadtmeisterschaft. Die Gruppen wurden von Organisator Dominik Brocks ausgelost und die Mitspieler wissen nun, mit welchem Team sie in den virtuellen Kampf um den Sieg auf der Playstation antreten.

Termine:

20.15 Uhr, Lesung der Autorin Melanie Raabe mit der Bücherexpertin Mona Ameziane, Autokino Coesfeld, Gelände der Fabrik, Karten unter www.kino-coesfeld.de

Wetter:

Heute zuerst bewölkt, ab dem Mittag dann ein Wechsel aus Sonne und meist nur lockeren Wolkenfeldern, nur noch 11 bis 13 Grad. Mäßiger bis frischer Nordwind mit Böen.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

L 551 zwischen Buldern und Abzweig K 13, L 600 zwischen Höhe Mühlenbach und Brücke der Eisenbahnlinie, zwischen Rathausgasse und Münsterstraße