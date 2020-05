Nach und nach bieten die Gemeinden immer mehr Gottesdienste an: Nachdem St. Viktor und Heilig Kreuz den Anfang gemacht haben, gibt es am Wochenende auch wieder Feiern in Buldern und Hiddingsel sowie in der Evangelischen Gemeinde und bei der Freikirche.

Doch das will gut vorbereitet sein, denn weiterhin müssen strenge Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden. Wie das aussehen kann, zeigt das aktuelle Foto der Woche: In der Christuskirche sind die Stühle markiert, die am Sonntag freibleiben müssen.