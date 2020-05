Was ich am Wochenende wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Die Lockerungen müssen warten: Weil die Zahl der Corona-Infizierten im Kreis weiter stark steigt, verschiebt das Land alle für Montag angekündigte Lockerungen erst einmal auf den 18. Mai. Dazu gehört unter anderem die Öffnung der Gastronomie. Am Freitag gab es 28 neue Fälle kreisweit. In Dülmen wurden nur zwei weitere Infektionen gemeldet.

Das Straßentheater fällt diesmal aus: Wegen der Corona-Pandemie hat die Stadt am Freitag den Dülmener Sommer abgesagt. Auch andere Kulturveranstaltungen sind betroffen, darunter das „Last Chance to dance“-Festival.

Die weiterführenden Schulen hatten den Anfang gemacht, seit Donnerstag durften die Viertklässler in die Schule, ab Montag kommen nun die Erst- Zweit- und Drittklässler zurück. Im rollierenden System wird ein Jahrgang pro Tag beschult. Wie das funktioniert, lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Samstag.

Am 1. April hatte der neue Chef der VR-Bank Westmünsterland, Dr. Carsten Düerkop, seinen ersten Arbeitstag. Wie der Start mitten in der Corona-Krise gelang, und was die Krise für die Region, die Bank und die heimische Wirtschaft bedeuten könnte, darüber sprach er mit der Dülmener Zeitung. Das Interview lesen Sie in der Wochenendausgabe.

Bei 18 Turnieren wurde in Buldern der Adler-Cup für U17-Fußballer ausgespielt, bis das Turnier wegen der Professionalisierung im Nachwuchsbereich abgesagt werden musste. Organisator Wilfried Rath erinnert sich an das Turnier zurück.

Wetter:

Heute vielfach sonnig, teils auch mal locker bewölkt und trocken, dazu 24 bis 26 Grad. Der Wind weht überwiegend schwach aus östlichen Richtungen.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

L 551 zwischen Buldern und Abzweig K 13, L 600 zwischen Höhe Mühlenbach und Brücke der Eisenbahnlinie, zwischen Rathausgasse und Münsterstraße