Wie auch an den weiterführenden Schulen läuft an den Grundschulen in der Corona-Pandemie allerdings nichts mehr so wie früher: Die Klassen wurden in kleinere Lerngruppen eingeteilt, damit die Abstandsregeln in der Klasse und auf dem Schulhof gut eingehalten werden können. Unterrichtet wird an der Paul-Gerhardt-Schule von 8 bis 11.30 Uhr, auf jeden Fall Mathe und Deutsch, und wenn es passt, gibt es auch Sachunterricht.

Damit ab Montag alle Jahrgänge die Schule wieder besuchen können, arbeiten Dülmens Grundschulen im „rollierenden System“. Jeder Tag ist für einen Jahrgang reserviert, bis zu den Sommerferien soll jedes Kind in den Genuss von acht Präsenztagen kommen.

Den Kindern wird dabei einiges zugemutet: Ein fester, einsamer Sitzplatz im Klassenraum, Toilettengänge nur noch unter Aufsicht, und natürlich regelmäßiges Händewaschen. Und je nach Situation wird nicht nur den Lehrern, sondern auch den Kindern dringend eine Gesichtsmaske empfohlen.

„Bis jetzt haben wir von den Schulen nur positive Rückmeldungen bekommen“, bestätigt auch André Siemes von der Stadt Dülmen, dass die Generalprobe geklappt habe. Im Vorfeld hatten sich Vertreter der Stadt und die Schulleitungen aller Schulformen zusammengesetzt, um zu beraten, was berücksichtigt werden muss, um den Schulbetrieb wieder aufzunehmen.