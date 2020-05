Im Kreis Coesfeld steigen die Corona-Zahlen weiter stark an: Am Freitag wurden 28 weitere Fälle bekannt, damit gibt es nun 704 bestätigte Infektionen im Kreis. Diese gehen zurück auf das Unternehmen Westfleisch in Coesfeld, wo sich zahlreiche Mitarbeiter infiziert haben.

Am Freitag verkündete NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann daher die Schließung der Großfleischerei. Gleichzeitig verschob er für den Kreis Coesfeld die für Montag, 11. Mai, angekündigten Lockerungen um erst einmal eine Woche auf den 18. Mai.

Während kreisweit die Corona-Zahlen also stark steigen (besonders betroffen sind dabei Rosendahl, Coesfeld und Billerbeck), gab es in Dülmen nur einen leichten Anstieg: So gab es am Freitag zwei neue Fälle, die Gesamtzahl liegt bei 163. Davon sind bereits 128 Personen als gesundet gemeldet.