Nach den zahlreichen Corona-Fällen bei Westfleisch in Coesfeld hat das Land jetzt entschieden: Die für Montag geplanten Lockerungen im Kreis Coesfeld werden um eine Woche verschoben.

Aber es gibt Ausnahmen: Die Kinder könnten auch in Coesfeld nach dem landesweit geltenden Stufenplan wieder in Kindergärten und Schulen gehen, sagte Laumann, sagte Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann am Freitag in Düsseldorf. Gleichzeitig ordnete er die vorläufige Schließung des Schlachtbetriebs an.

Diese Lockerungen sind betroffen

Daher gilt ab Montag:

Geschäfte mit einer mehr als 800 Quadratmeter Verkaufsfläche bleiben geschlossen.

Freizeitparks und gastronomische Betriebe in Coesfeld dürfen ebenfalls nicht öffnen.

Geschlossen bleiben auch Tanzschulen und Fitnessstudios.