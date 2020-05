Normalerweise öffnet die Wildpferdebahn immer im März, sobald die Witterung es zulässt. Anders in diesem Jahr: Wegen der Corona-Krise blieb der Merfelder Bruch weiter geschlossen - bis jetzt: Ab Samstag, 9. Mai, können Besucher wieder zur Wildpferdeherde.

Das Areal ist ab sofort wieder zu den gewohnten Zeiten geöffnet, nämlich am Wochenende sowie an Feiertagen von 10 bis 18 Uhr. Vorab wurden die Sanitäranlagen mit Desinfektionsspendern ausgestattet, der Kassenbereich mit Plexiglas, der Kassierer wird einen Mundschutz tragen. Die herzogliche Verwaltung weist zudem darauf hin, dass Besucher die Abstandsregeln auch in der Wildpferdebahn einhalten sollten.

Führungen starten am Montag

Am kommenden Montag, 11. Mai, nimmt dann auch Försterin Friederike Rövekamp ihre Führungen wieder auf. Allerdings erst einmal mit begrenzter Personenanzahl, betont sie, maximal 15 bis 20 Personen. Anmeldungen sind möglich unter Tel. 0170/ 3478005.

Auch die öffentlichen Führungen von Dülmen Marketing starten ab nächsten Montag wieder, hier gilt ebenfalls eine Gruppengröße von 20 Personen, unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes. Ein Mundschutz sei dabei nicht zwingend vorgeschrieben, betont Monika Dreike von Dülmen Marketing, könne natürlich jedoch auch freiwillig getragen werden.

Update: Wegen der um eine Woche verschobenen Lockerungen für den Kreis Coesfeld kann es gegebenenfalls am Wochenende zu kurzfristigen Änderungen kommen.