Dülmener Sommer 2020 ist abgesagt

Der Dülmener Sommer fällt aus: Das Kulturteam hat nach reiflichen Überlegungen und Rücksprachen mit den beteiligten Theatergruppen beschlossen, die Veranstaltungsreihe aufgrund der Corona-Pandemie abzusagen.

„Wir haben alle Möglichkeiten - vom Drive-In-Theater bis zu Zugangsbeschränkungen - intensiv diskutiert und durchgespielt“, erklärt Silke Althoff, Leiterin des Kulturbüros. „Aber es gibt keine zufriedenstellende Lösung, die der Gesundheit und Sicherheit der Gäste, der Theatergruppen und Musiker gleichermaßen gerecht wird.“

Hinzu käme, dass die Gruppen derzeit gar keine Möglichkeiten haben, zu proben und sich auf Auftritte vorzubereiten. „Sommertheaterveranstaltungen in unseren Partnerstädten aus dem Kultursekretariat entfallen ebenfalls“, ergänzt Achim Portmann vom Kulturteam. „Für die Ensembles ist das ein schwerer Schlag und viele sind in ihrer Existenz bedroht“.

Das Kulturteam hofft dennoch, dass alle Theater für das kommende Jahr wieder verpflichtet werden können.

„Wir planen alternative Veranstaltungsformate“

Im vergangenen Jahr begeisterte die Veranstaltungsreihe mit Straßentheater- und Akrobatik-Vorstellungen, Konzerten und Picknick-Aktionen mehrere tausend Besucher. „Auch wenn es in diesem Jahr keinen Dülmener Sommer geben kann, schauen wir optimistisch auf die nächsten Wochen. Wir planen alternative Veranstaltungsformate, die wir im Einklang mit den politischen Entscheidungen umsetzen können“, sagt Silke Althoff.

Neben dem Dülmener Sommer werden weitere Veranstaltungen des Kulturteams abgesagt beziehungsweise verschoben:

Kindertheater und Kinderkonzert

Das Kindertheater am 15. Mai wird abgesagt, das Kinderkonzert vom 16. Mai auf das Frühjahr 2021 verschoben. Ein Termin wird noch bekannt gegeben. Wer seine Karten zurückgeben möchte, kann dies an der Infothek der Alten Sparkasse tun. Karten müssen nicht bis zum Veranstaltungstag zurückgegeben werden. Auch zu einem späteren Zeitpunkt ist dies noch möglich.

Kabarett mit Anny Hartmann

Derzeit wird noch geprüft, ob die Veranstaltung am 5. Juni in einem anderen Rahmen stattfinden kann.

Platzkonzert

Der Auftritt der Stadtkapelle und der Dülmener Männerchöre war für den 7. Juni geplant, die Veranstaltung entfällt nun komplett

„Last Chance To Dance“-Festival

Das Festival, das am 8. August im düb stattfinden sollte, ist abgeagt. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit für 2021. Wer dennoch Karten zurückgeben möchte, kann sich an die Neue Spinnerei wenden Tel. 02594/12590, Email a.boldt@duelmen.de.

Das Kulturteam bittet darum, bei Rückfragen telefonisch unter 02594/12400 oder per Email an kultur@duelmen.de Kontakt aufzunehmen.