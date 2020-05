Corona-Mentalität übertragen

Erste Frage in diesen Zeiten ist ja immer: alles okay?

FFF: Ja, uns geht es allen gut, Danke!

Welche Gefühle herrschen angesichts der vielen Beschränkungen durch Corona vor und der Tatsache, dass keine realen Demonstrationen für das Klima stattfinden konnten?

Alketa Rafshi: Also unsere Gefühle zu dem Thema „Coronavirus“ sind eher gemischt: Natürlich ist es erst einmal ein kleiner Schock und eine Enttäuschung gewesen, dass wir weder eine Demonstration organisieren konnten noch andere Städte bei ihren Demonstrationen begleiten können. Es ist natürlich auch Angst und Sorge da, dass man selbst oder Mitglieder krank werden könnten. Aber es ist auch Hoffnung da: Hoffnung auf eine neue Demo, die besser wird, Hoffnung und auch Aufregung, dass man sich eventuell bald wieder sieht. Die jetzige Situation bietet auch viel Zeit zum Nachdenken und Ideen sammeln, sodass wir uns besser auf eine nächste Demonstration vorbereiten können.

Hat das Gemeinschaftsgefühl in der Bewegung durch die Vereinzelung gelitten?

Rafshi: Das Gemeinschaftsgefühl hat nicht wirklich darunter gelitten. Eher das Gegenteil, denn dadurch, dass man die Präsenz und die Gemeinschaft spüren kann, auch wenn man sich nicht direkt sieht und keinen direkten Kontakt zu einander hat, gibt das Gefühl von Vertrauen und Unterstützung. Selbst in dieser kritischen Situation schaffen wir es zusammen zu halten und uns gegenseitig zu unterstützen.

Viele Klimaaktivisten hat geärgert, dass in der Coronakrise den Wissenschaftlern gut zugehört und ihren Empfehlungen gefolgt wurde. Beim Thema Klimawandel ist das anders, da wird oft bezweifelt, was die Experten sagen. Warum?

Pascal Sträter: Ich glaube, dass die zahlreichen Warnungen der Wissenschaftler bezüglich der Klimakrise leider so sehr von breiten Teilen der Bevölkerung ignoriert werden, da sie sich unglaublich fern anfühlen. Es fehlt ihnen einfach der persönliche Bezug. Die meisten dürften, so denke ich, schlicht und ergreifend noch nicht vollends realisiert haben, dass auch wir hier in Deutschland in nicht allzu ferner Zukunft schwere Folgen davon tragen werden und vor allem, dass der Klimawandel nichts ist, was uns erst in zehn, 20 oder 30 Jahren betrifft. Wir sind bereits mitten in der Krise und müssen endlich anfangen, diese auch wie eine solche zu behandeln. Dazu kommt, dass die Corona-Krise in den Medien und der Politik klar als solche kommuniziert wird, was gut und unglaublich wichtig ist, da man so Verständnis für die Schwere der Situation schaffen kann. Dies fehlt mir bei der Klimakrise leider aktuell noch deutlich. Man sollte allerdings auf den aktuellen Umgang der Bevölkerung und der Politik mit der Wissenschaft nicht mit Wut reagieren, sondern eher Hoffnung daraus ziehen, dass der Wissenschaft folglich nun auch bei der Klimakrise hoffentlich der angemessene Respekt zu Teil wird und entsprechende Handlungen folgen.

Könnte diese Erfahrung auf die politische Arbeit für ein besseres Klima übertragen werden?

Sträter: Ja, auf jeden Fall! Wir sehen momentan sehr gut, was die Politik und auch wir als Gesellschaft alles schaffen können, wenn ein Verständnis für eine Krise vorliegt. Aktuell zeigen wir, so ist zumindest mein persönlicher Eindruck, ein großes Maß an Zusammenhalt, Gemeinschaft und Solidarität, um dieser Krise bestmöglich entgegenzuwirken. Natürlich läuft auch aktuell nicht alles perfekt. Das ist aber, denke ich, normal. Die Situation ist für uns alle neu. Aber es wird gehandelt und es werden erste deutliche Erfolge sichtbar. Ich fände es sehr wünschenswert, wenn diese Mentalität auch bei der Klimakrise von der Gesellschaft und der Politik aufgegriffen werden würde. Dies wäre bereits ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.

Menschen sind bereit, ihr Verhalten zu ändern, das hat die Corona-Krise gezeigt. Macht das Mut für die weitere Arbeit? Gab es sogar positive Reaktionen von Bekannten - die beispielsweise feststellten, dass (wenn auch erzwungenes) klimafreundliches Verhalten gar nicht schrecklich ist, ja sogar Spaß machen kann?

Tim Felske: Wie rasant in der jetzigen Situation neue Maßnahmen erforderlich umgesetzt werden und alle ihren kleinen Teil zur Bekämpfung des Coronavirus leisten, ermutigt uns auf jeden Fall, die Leute auch von dem akuten Notstand beim Kampf gegen den Klimawandel zu überzeugen, damit das eben beschriebene Verhalten auch auf den Klimaschutz übertragen wird.

In unserem Umkreis sind die Reaktionen auf die „Quarantäne“, wie zu erwarten, maßgeblich negative, da wir in vielen Dingen, die essenziell für unser Leben sind, Abstriche machen müssen, so zum Beispiel bei sozialen Kontakten oder der Bildung. Allerdings gibt es auch positive Aspekte und wir denken, dass jeder aus dieser Situation lernen kann und in späteren Zeiten zum Beispiel weiterhin unnötige Autofahren auslässt und so auch fortlaufend einen Teil zum Klimaschutz beitragen kann.

Mit welchen Gefühlen geht‘s in die nächsten Aktionen, was ist wann geplant?

Felske: Im Hinblick auf weitere Aktionen werden wir die Lage erst einmal weiterhin beobachten und gucken, in welcher Form mögliche Protestaktionen umsetzbar sind. Ein Netzstreik wie am 24. April wäre durchaus erneut denkbar.