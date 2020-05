Am Donnerstag ist die Zahl der Corona-Fälle in Dülmen leicht gestiegen, eine weitere Infektion meldet das Kreisgesundheitsamt. Damit gibt es nun 161 bestätigte Fälle in der Stadt. 28 davon sind aktiv, 128 Personen sind bereits gesundet. Auf 10.000 Einwohner kommen rein rechnerisch 34,6 Infizierte, das ist kreisweit der vierthöchste Wert.

Kreisweit gab es am Donnerstag erneut einen deutlichen Anstieg bei den Corona-Fällen: Diese stiegen von 624 am Mittwoch auf jetzt 676 Fälle, das ist ein Plus von 52. Bereits von Dienstag auf Mittwoch waren 34 neue Infektionen gemeldet worden.

Der Anstieg habe nach wie vor mit dem Unternehmen Westfleisch in Coesfeld zu tun, erläuterte eine Kreis-Sprecherin. Dort haben sich zahlreiche Mitarbeiter infiziert, dort werde jetzt intensiv und von mehreren Stellen getestet. Nach und nach kämen nun die Ergebnisse.