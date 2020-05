Das müssen Sie wissen:

Die Heimleitungen stellen sich auf die von der Politik gewünschte Öffnung der Altenzentren zum Muttertag ein. Sie hätten sich gewünscht, dass Besuche nicht ausgerechnet an einem Tag wieder möglich sind, an welchem die Familienangehörigen in Scharen in die Einrichtungen strömen. In der Heilig Geist Stiftung sind nur Treffen im Freien erlaubt.

Der aktuelle Preis am Rohölmarkt hat auch zu einem Ansturm auf heimisches Heizöl geführt. Viele Kunden wollen jetzt von den historisch niedrigen Konditionen profitieren.

Das Team der Volkshochschule Dülmen - Haltern - Havixbeck um Leiterin Esther Joy Dohmen hat die Wochen, in denen der Kursbetrieb ruhen musste, genutzt, um neue Angebote zu entwickeln, in die die Erfahrungen aus der Pandemie-Zeit bereits einfließen. Der Kursbetrieb soll - mit neuem Programm - bald wieder starten.

Keine Absteiger, aber der Herbstmeister und der aktuelle Tabellenführer sollen bei den Amateur-Fußballern aufsteigen. Profitieren von der Regelung kann die DJK Rödder, die genau zur Herbstmeisterschaft einmal die B-Liga angeführt hat.

Wetter:

Nach Wolken- oder Nebelauflösung durchweg sonnig . Höchstwerte bei 18 bis 21 Grad. Dazu schwacher bis mäßiger Wind aus nordwestlichen Richtungen.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

L 551 zwischen Buldern und Abzweig K 13, L 600 zwischen Höhe Mühlenbach und Brücke der Eisenbahnlinie, zwischen Rathausgasse und Münsterstraße