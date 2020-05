Spielplätze öffnen wieder

Der Bauhof hat die vergangenen Wochen genutzt, um an verschiedenen Stellen Aufwertungen vorzunehmen. Unter anderem ist in Buldern der Spielplatz Heifoer überarbeitet worden. Auf den Spielplätzen Perdekamp (Hausdülmen) und Eickholt (Hiddingsel) stehen die Arbeiten kurz vor dem Abschluss. Plätze, die bisher vielleicht nicht mehr so attraktiv waren, bieten nun neue Anreize für die Kinder. So ergeben sich bei der Wahl des Spielplatzes alternative Möglichkeiten.

Bolzplätze und Skateanlagen bleiben, ebenso wie Sportanlagen, zunächst weiterhin geschlossen. Es ist allerdings davon auszugehen, dass das Land NRW hierzu in Kürze neue Vorgaben machen wird. Das Ordnungsamt der Stadt Dülmen wird die Spielplätze und das Nutzungsverhalten regelmäßig kontrollieren.