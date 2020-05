Auf einmal der Sprung: Nach Tagen, in denen die Zahl der Corona-Fälle in Dülmen stagnierte oder sich nur um ein, zwei weitere Fälle pro Tag erhöhte, änderte sich das zu Wochenbeginn drastisch: Am Montag meldete das Kreisgesundheitsamt 17 weitere Infektionen.

Diese Zahlen stehen im Zusammenhang mit zahlreichen Corona-Fällen beim Coesfelder Unternehmen Westfleisch, bestätigte jetzt die Stadt auf DZ-Anfrage. Dort gibt es, Stand Dienstag, 61 Infizierte in der Belegschaft.

Eine Unterkunft in Quarantäne

Und das hat eben auch Folgen für Dülmen, da auch hier Mitarbeiter wohnen. Betroffen ist unter anderem eine Unterkunft, in der mehrere Westfleisch-Beschäftigte gemeinsam leben. „Da es sich hier um eine räumlich enge Wohnsituation handelt, wurden alle hier untergebrachten Personen nach den Positivtestungen unter Quarantäne gestellt“, so Stadtsprecherin Nina Wischeloh. Wie viele Personen in der Unterkunft leben, teilte die Stadt nicht mit.

Am Dienstag ein neuer Corona-Fall in Dülmen

Am Dienstag stabilisierten sich die Corona-Zahlen dann wieder: So gab es nur eine neue Infektion, die Zahl der bestätigten Fälle stieg damit auf 159. Fünf Personen mehr als am Vortag wurden jetzt als gesund gemeldet, insgesamt sind es nun 128. kreisweit gab es neun weitere Corona-Fälle, insgesamt sind es nun 590.

Dass viele der Westfleisch-Beschäftigten wegen günstiger Mieten in Rosendahl wohnen, schlägt sich auch in den Statistiken nieder: Bislang war Dülmen kreisweit mit den meisten Infizierten pro 10.000 Einwohner. Jetzt liegt in hier Rosendahl mit 37,9 Infizierten pro 10.000 Einwohner an der Spitze, Dülmen folgt mit 34,1 dahinter.