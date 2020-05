Angeklagter übte viel Kritik

Der junge Mann, der sich dem Tatvorwurf der Vergewaltigung stellen musste, ergriff häufig das Wort, ob nun gefragt oder ungefragt. Er warf dem Vorsitzenden Richter am Schöffengericht in Coesfeld vor, dass dieser ihn bei der Haftprüfung gar nicht ausreichend habe zu Wort kommen lassen.

Hilfe oder Vergewaltigung?

Im Verfahren ging es um die Nacht des 12. Mai 2019. Nachdem Siad A. in einer Dülmener Bar an der Halterner Straße nach eigenen Angaben einen Liter Jack Daniels gebechert hatte, machte er sich auf den Heimweg. Nicht weit von der Wohnung seines Kumpels, bei dem er lebte, traf er auf eine junge Frau, Nicole M. Diese saß auf der Bordsteinkante, war in Tränen aufgelöst und mit den Nerven völlig am Ende. Der syrische Nachtschwärmer bot dem Mädchen seine Hilfe an und versuchte, eine Freundin von ihr zu erreichen. Als der Handyakku den Geist aufgab, beschlossen die beiden, in Siad As Wohnung zu gehen. Um von dort gemeinsam weiter Hilfe anzurufen.

Was hier genau geschah, ließ sich vor Gericht nicht mehr nachvollziehen.

Plädoyer: Freispruch

Es waren letztlich nicht die wirren Aussagen des Angeklagten, welche die Staatsanwaltschaft auf Freispruch plädieren ließen. Ein Plädoyer, dem sich Verteidigung und Gericht anschlossen. Vielmehr waren die Aussagen des vermeintlichen Opfers, welche der Vorsitzende Richter nach dessen nichtöffentlicher Befragung zusammenfasste, so vage, dass keine hinreichenden Beweise auf eine sexuelle Straftat gegen den erklärten Willen der jungen Frau vorlagen.