Das müssen Sie wissen:

Der 25-Jährige auf der Anklagebank des Coesfelder Amtsgerichtes war mit vielen Fragen und auch mit dem ganzen Prozessablauf gar nicht einverstanden. Er musste sich wegen Vergewaltigung verantworten. Ein Vorwurf, der sich nicht erhärten ließ.

23 Besucher nutzten die Wiedereröffnung der Bücherei Buldern zum Stöbern und für einen kurzen Plausch, alle ganz selbstverständlich mit Mundschutz. Und als hätten sie sich abgesprochen, verteilten sich die Besucher gut auf die gesamte Öffnungszeit. Dadurch gab es keine Wartezeit.

Am oberen Bahnhofsbereich werden heute Container aufgestellt. Die Schleife an der Hohen Straße ist daher am Dienstag gesperrt, die Parkplätze dort stehen nur eingeschränkt zur Verfügung. Die Bushaltestelle am Gleis 31 wird verlegt, und zwar in die Nähe der Kreuzung August-Schlüter-Straße/Hohe Straße.

Der Tennisverein DJK TC Dülmen hofft, schon bald wieder Einzelspiele für seine Mitglieder auf der Anlage an der Hülstener Straße zu ermöglichen. Mit Sven Schütter gibt es einen Corona-Beauftragten. Das 30. 66er-Doppelturnier wurde abgesagt.

Wetter:

Sonnig mit nur wenigen Quellwolken. Temperaturen bei 14 bis 15 Grad und dazu weht der Wind weiterhin schwach aus Nordost bis Nord.

Verkehr:

Die Polizei blitzt heute auf der K 27 in Rödder.

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

L 551 zwischen Buldern und Abzweig K 13, L 600 zwischen Höhe Mühlenbach und Brücke der Eisenbahnlinie, zwischen Rathausgasse und Münsterstraße