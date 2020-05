In der Zeit von 20 Uhr bis morgens um 5 Uhr steht dem Verkehr auf der A43 nur ein eingeengter Fahrstreifen zur Verfügung. Zum anderen wird in der Anschlussstelle die Ausfahrt in Fahrtrichtung Wuppertal gesperrt. Eine Umleitung zur Anschlussstelle Lavesum wird einrichtet. Straßen.NRW muss hier einen Fahrbahnschaden in der Ausfahrt sanieren und investiert 40.000 Euro aus Bundesmitteln. Rettungsfahrzeuge können die Anschlussstelle nutzen, heißt es in einer Pressemitteilung.