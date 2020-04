Zuletzt hatte die Zahl der Neuinfektionen deutlich darunter gelegen, am Freitag, 10. April, lag sie zuletzt darüber. In Dülmen liegt die Zahl der Infizierten insgesamt bei 140, das ist ein Infizierter mehr als am Donnerstag. 123 Patienten sind in Dülmen wieder gesund, 13 derzeit noch aktiv erkrankt. Vier infizierte Dülmener starben seit Ausbruch der Pandemie. Im Kreis sind inzwischen 19 Patienten verstorben, 423 Infizierte haben die Erkrankung überstanden und 73 Menschen leiden noch unter Covid 19.