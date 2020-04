Das Projekt Wohnzimmer geht zu Ende. Heute Abend gibt es den virtuellen Tanz in den Mai und am Freitag soll es eine Abschlussveranstaltung geben. Dafür laufen die finalen Planungen. Teilnehmer und Veranstalter sind mit der Resonanz zufrieden.

„Wir wollten eine große Bandbreite ansprechen und das haben wir mit den verschiedenen Gruppen geschafft. Jeder hatte seine Einschaltquoten“, berichtet Gregor Brinkmöller. Neben den Musik-Streams sei auch die Corona-Diskussionsrunde mit NRW-Gesundheitsminister Karl Josef Laumann ein Höhepunkt gewesen.

Spendenaktion bringt 7000 Euro

Bei den Übertragungen habe alles gut geklappt, der Nutzer zuhause habe eine gute Qualität der Übertragung bekommen. „Wir haben viel Unterstützung erfahren, ob technischer Art oder auch Blumenschmuck“, so Brinkmöller.

Auch die Künstler hätten sich für diese Möglichkeit des Auftritts bedankt. Einige hatten längere Anfahrten auf sich genommen. „Die Künstler haben sich für die Bühne bedankt, und wir uns bei den Künstlern.“ Ebenfalls zufrieden ist Brinkmöller mit der Spendenaktion, die an das Projekt Wohnzimmer geknüpft war.

Rund 7000 Euro sind für die Jugendbildungsstätte Gilwell St. Ludger in Haltern. Der Einrichtung sind durch die Corona-Krise ihre Einnahmen weggebrochen, denn aktuell können keine Gäste empfangen werden, erklärt Geschäftsführer André Fauler. Der Träger ist eingetragener Verein und somit gemeinnützig. „Wir dürfen keine Rücklagen bilden. Dabei hatten wir so einige Modernisierungsmaßnahmen in diesem Jahr vor“, berichtet Fauler. Den Kontakt zur Jugendbildungsstätte hatte Mitarbeiter der MP Veranstaltungstechnik geknüpft.

Kreative und experimentelle Angebote schaffen

Wie es auf der Bühne nun weiter geht, wird sich in den kommenden Tagen entscheiden. „Wir wollen das Studio nun nicht weiter bespielen, auch weil sich immer mehr Streaming-Angebote tummeln. Wir haben jetzt vier Wochen unserer Freizeit investiert. Jetzt müssen wir natürlich auch wieder an Wertschöpfung denken.“

Großveranstaltungen erwartet Brinkmöller in diesem Jahr nicht mehr. Daher sei nun Kreativität gefragt. „Wir müssen schauen, wie wir Hygienevorschriften und Abstandsregeln bei Veranstaltungen unter einen Hut bringen.“ Jetzt sei es an der Zeit, kreativ und experimentell zu werden. So wie aktuell bei den Autokinos. „Wenn wir einen schönen Sommer haben, dann wollen die Leute nicht zuhause vor dem Bildschirm sitzen.“