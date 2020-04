Die Zahl der am Virus verstorbenen Patienten liegt bei 19, bei drei weiteren Verstorbenen Menschen war die Corona-Infektion lediglich ein Nebenbefund. Im Vergleich zum Dienstag sind in Dülmen inzwischen zwei Patienten zusätzlich gesundet, aktiv sind noch zwölf Dülmener infiziert. Die Zahl der insgesamt in Dülmen erkrankten, lebenden Personen, liegt bei 135. Vier Dülmener sind an der Corona-Infektion gestorben.