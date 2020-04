In der Nacht zum Mittwoch hebelten die Täter nach Polizeiangaben das Gitter zum Treppenhaus des Bahnhofes auf und gelangten so zu einer der beiden Eingangstüren des Kiosks. Auch die hebelten die Unbekannten auf. Die Polizei in Dülmen bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 02594/7930 zu melden.