Nachdem die Anzahl der Corona-Fälle in Dülmen zuletzt seit Tagen stagnierte (DZ berichtete), gibt es nun wieder eine Veränderung: Am Dienstag meldete das Kreisgesundheitsamt einen weiteren Infizierten. Damit steigt die Gesamtzahl der Fälle auf 139. Die Zahl der Gesundeten erhöhte sich ebenfalls, und zwar um vier auf nunmehr 121.

Was die Gesamtzahl angeht, hat Dülmen damit weiterhin die meisten Fälle im Kreis. Blickt man allerdings nur auf die derzeit aktiven Infektionen, so steht die Stadt mit 14 hinter Coesfeld (17 aktive Fälle) auf dem zweiten Platz. Rechnerisch kommen in Dülmen auf 10.000 Einwohner 29,6 Infizierte.

Ein weiterer Todesfall im Kreis

Insgesamt wurden kreisweit am Dienstagnachmittag 504 Fälle gemeldet, vier mehr als am Vortag. Die Zahl der Gesundeten stieg von 402 auf jetzt 415.

Leider gab es auch einen weiteren Todesfall: Dabei handelt es sich um eine ältere Frau aus einem Pflegeheim in Coesfeld. Damit sind nun kreisweit 19 Personen an einer Covid-19-Erkrankung verstorben.